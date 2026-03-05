Città creative Unesco | delegazione tailandese a Parma

Questa mattina al Laboratorio Aperto, l’assessore alla Città Creativa UNESCO ha incontrato una delegazione tailandese in visita ufficiale a Parma. L’incontro fa parte di un programma internazionale dedicato alle Città Creative UNESCO, che coinvolge diverse città nel mondo. La delegazione proveniva dalla Thailandia e ha partecipato a questa visita per approfondire le attività e le iniziative legate alla rete delle città creative.

La missione fa parte del progetto “UCCN Co-Creative City”, iniziativa del TCEB che mira a rafforzare le industrie creative attraverso il settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) e a valorizzare le eccellenze locali. Parma è stata scelta come best practice internazionale per la capacità di integrare il riconoscimento UNESCO, il marketing territoriale e la promozione della propria filiera agroalimentare. Durante l’incontro si è parlato di strategie di valorizzazione del network UNESCO, opportunità di cooperazione e buone pratiche legate alla gastronomia e agli eventi. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

