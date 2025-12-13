In Consiglio comunale esordio del vice Battaglia e lite sulle circoscrizioni | voto rinviato a fine anno

Zazoom 13 dic 2025

In Consiglio comunale si è registrato un acceso scontro tra maggioranza e opposizione sulle circoscrizioni, con il voto rinviato a fine anno. Esordio del vice Battaglia e tensioni tra i gruppi hanno caratterizzato la seduta, che ha evidenziato le forti divisioni sul tema, rimandando la decisione definitiva a una successiva assemblea.

Si è sfiorata la lite in consiglio comunale sulle circoscrizioni, tema rovente al centro di uno scontro aperto dal centrodestra, che oggi pomeriggio ha contestato il mancato inserimento della votazione del progetto all'ordine del giorno, così come votato nella precedente seduta su richiesta del. Reggiotoday.it

