Usa visto negato a 5 funzionari europei tra cui Breton che se la prende più di tutti Da Rubio avviso ai naviganti | invertire la rotta

Il vento di Washington soffia forte contro i “gendarmi” del pensiero unico: gli Usa negano i visti a 5 funzionari europei, tra cui Therry Breton che mastica amaro scomodando addirittura una maccartismo di ritorno oltreoceano. L’amministrazione Trump non perde tempo e scaglia il primo, pesantissimo fendente contro quello che il Segretario di Stato Marco Rubio definisce il «complesso industriale della censura» globale. Al centro dello scontro diplomatico c’è il divieto d’ingresso negli Stati Uniti imposto a cinque figure chiave dell’apparato regolatorio europeo. Personalità “accusate” di aver utilizzato il potere delle norme Ue per imbavagliare la libertà d’espressione sulle piattaforme americane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

