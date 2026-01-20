certificazione unica scadenza in tre date per dipendenti e pensionati

La Certificazione Unica rappresenta un adempimento fiscale importante per dipendenti e pensionati. Per il 2026, sono state stabilite nuove scadenze, con alcune differenze tra categorie di contribuenti. In particolare, i lavoratori autonomi avranno tempi più ampi per l’invio all’Agenzia delle Entrate, mentre per altri contribuenti le date restano ormai definite. È importante conoscere le scadenze corrette per rispettare gli obblighi fiscali senza rischi di sanzioni.

Cambia il calendario fiscale per il 2026, dopo le ultime novità sulla Certificazione Unica. Mentre per alcuni contribuenti le scadenze restano fisse, per i lavoratori autonomi si allungano i tempi di invio all’Agenzia delle Entrate. Ecco una guida per districarsi tra le date da segnare in agenda. Le tre scadenze. La trasmissione delle Certificazioni Uniche 2026 (relative ai redditi 2025) si articolerà su tre appuntamenti distinti, a seconda della tipologia di reddito certificato: 16 marzo 2026, per i dipendenti e pensionati;. 30 aprile 2026, per i lavoratori autonomi;. 31 ottobre 2026 (con slittamento al 2 novembre), per redditi esenti o esclusi dal processo di precompilata della dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

