Certificazione ID CERT a 150€ | aumenta il punteggio GPS e risparmia in bolletta con Italia Risparmia
Un’azienda offre la possibilità di ottenere la certificazione ID CERT a un prezzo ridotto di 150 euro, rispetto ai 190 euro standard. La certificazione, riconosciuta nel settore informatico, permette di migliorare il punteggio nelle GPS e di ridurre i costi in bolletta. La promozione è rivolta a chi desidera rafforzare le proprie credenziali digitali senza spendere troppo.
Vuoi aumentare il punteggio nelle GPS con una certificazione informatica riconosciuta? Oggi puoi ottenere la certificazione ID CERT a soli 150 € invece di 190 €. Grazie all’accordo con Italia Risparmia, risparmi sul costo del corso e puoi ottenere un’analisi gratuita della tua bolletta luce o gas. Nel settore scuola, curare il proprio curriculum non. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
