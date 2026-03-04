Aumenta il tuo punteggio in GPS con Trinity ISE certificazione senza scadenza riconosciuta dal MIM

Un nuovo strumento per migliorare il punteggio in GPS è disponibile con Trinity ISE, una certificazione linguistica senza scadenza riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università. Secondo l’Ordinanza Ministeriale 27 del 16 febbraio 2026, il possesso di una certificazione linguistica consente di incrementare i punti nelle graduatorie. La certificazione Trinity ISE rappresenta un’opzione valida per chi cerca di rafforzare il proprio profilo professionale.

Secondo l’Ordinanza Ministeriale 27 del 16 febbraio 2026 possedere una certificazione linguistica permette di aumentare il proprio punteggio in graduatoria. Tra gli esami riconosciuti di lingua inglese, Trinity ISE (Reading & Writing e Speaking & Listening) presenta delle caratteristiche che lo rendono unico. L’Ordinanza Ministeriale 27 del 16 febbraio 2026, relativa alle procedure di aggiornamento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Costruiamo traguardi, una certificazione alla volta. Con IDPASS aumenti il tuo punteggio in GPS e sblocchi il tuo futuro nel mondo della scuolaCon IDPASS ottieni certificazioni valide a livello Internazionale e accreditate Accredia, in modo facile e sicuro.

Aggiornamento GPS 2026: la mia certificazione informatica è valida per il punteggio? Ecco come controllareIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una serie di FAQ per chiarire i criteri di valutazione delle certificazioni informatiche...

