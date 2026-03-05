Mediaset ha deciso di anticipare la chiusura del programma “C’è Posta per Te” nel palinsesto del sabato sera di Canale 5, apportando modifiche inattese alla programmazione. La decisione è stata comunicata senza specificare i motivi e potrebbe influire sulla programmazione serale del canale. La mossa riguarda direttamente uno dei programmi più seguiti dal pubblico del canale.

Il palinsesto del sabato sera di Canale 5 è al centro di grandi cambiamenti che potrebbero coinvolgere C'è Posta per Te, uno dei programmi più amati dal pubblico. In questi giorni infatti Mediaset starebbe valutando una serie di cambiamenti importanti nella programmazione serale, con ripercussioni dirette sulla trasmissione di Maria De Filippi. C’è Posta per Te, cosa potrebbe cambiare La certezza, per ora, riguarda solo sabato 7 marzo: C’è Posta per Te di Maria De Filippi andrà regolarmente in onda su Canale 5 in quella data, sfidando la prima puntata di Sanremo Top su Rai 1. Ma cosa succederà nelle settimane successive? Il quadro è piuttosto incerto e le indiscrezioni sono numerose. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - C’è Posta per Te verso la chiusura anticipata: Mediaset cambia le carte in tavola

The Voice Kids: Ascolti record e sorpasso a “C’è Posta per Te”, la Rai cambia le carte in tavola.La finale di “The Voice Kids”, condotta da Antonella Clerici, ha sovvertito le previsioni degli ascolti televisivi sabato 15 febbraio 2026, superando...

Leggi anche: C’è posta per te verso la possibile chiusura anticipata: il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5 contro Sanremo Top

Una raccolta di contenuti su C'è Posta per Te verso la chiusura....

Temi più discussi: Email e AI: verso l’inbox che si gestisce (quasi) da sola; Sanremo cancella gli altri canali, ecco cosa va (e non va) in onda: Affari Tuoi in pausa, stop a C’è posta per te, MasterChef rinvia...; Amici, Maria De Filippi verso l’addio: Ha scelto Cattelan come suo erede; Sanremo, Conti: Il primo festival senza Pippo Baudo. Doveroso dedicarglielo VIDEO.

C’è Posta per Te verso la chiusura anticipata: Mediaset cambia le carte in tavolaC’è Posta per Te verso la chiusura anticipata: Mediaset cambia le carte in tavola e sfida Sanremo Top con Sal Da Vinci. dilei.it

C’è posta per te verso la possibile chiusura anticipata: il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5 contro Sanremo TopCambi di programmazione in vista per l'ammiraglia Mediaset. Il people show si fermerà questo sabato e potrebbe non tornare il 21, dopo la pausa del 14 ... fanpage.it

C'è posta per te verso la possibile chiusura anticipata: il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5 contro Sanremo Top x.com

Carrarese e Catanzaro si dividono la posta in una sfida intensa! Un 3-3 che vale un punto prezioso per il cammino di entrambe le formazioni #SerieBKT #LaBChannel - facebook.com facebook