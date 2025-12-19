Paragon Scotto Pd insiste | Meloni deve dirci chi ha spiato cittadini italiani vicenda che apre a scenari catastrofici
Il deputato Arturo Scotto interroga la Presidente Meloni sugli attacchi informatici condotti tramite il software Paragon, che ha colpito giornalisti, spin doctor e attivisti e chiede misure urgenti per proteggere privacy e sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nicodemo spiato da Paragon, Pd denuncia: “Notizia allarmante, governo deve rispondere”
Leggi anche: Scotto e Corrado (Pd) a Fanpage: “In Israele polizia fascista, Meloni deve dire qualcosa”
Paragon, Scotto (Pd) insiste: “Meloni deve dirci chi ha spiato cittadini italiani, vicenda che apre a scenari catastrofici” - Il deputato Arturo Scotto interroga la Presidente Meloni sugli attacchi informatici condotti tramite il software Paragon, che ha colpito giornalisti, spin ... fanpage.it
E chi se lo scorda. Avete presente Kalidou a Torino E Renica al 120º O Denis con il Milan, Milanese il Verona. Ecco. Pensavo che nulla fosse paragonabile. Poi succede che una biondina difensore centrale con il numero 5 vada a staccare su un calcio d’a - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.