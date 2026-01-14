Fisco via ai controlli incrociati | 395mila verifiche con l’algoritmo

Il Fisco avvia una nuova fase di verifiche, passando da controlli tradizionali a un sistema di analisi incrociata basato su algoritmi. Con circa 395 mila verifiche in corso, l’obiettivo è adottare un approccio più mirato e efficiente. Questa evoluzione segna un cambiamento nel metodo di controllo, puntando a un uso più strategico delle risorse e a un’efficacia maggiore nelle verifiche fiscali.

Il Fisco archivia la fase dei controlli impostati in modo più tradizionale e apre un ciclo diverso, fondato su scelte mirate. Da quest'anno sono previste 395 mila verifiche complessive: 320 mila accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e 75 mila controlli mirati della Guardia di Finanza, come indicato dal Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione. Il punto non è solo quante verifiche verranno fatte, ma come: la selezione punta a essere guidata da dati e algoritmi, con un sistema che lavora in modo continuo. La regia tecnologica e il ruolo di Sogei. Al centro dell'impianto c'è Sogei, la società informatica del ministero dell'Economia, che ogni giorno incrocia un numero molto elevato di archivi informativi: oltre 200 banche dati.

