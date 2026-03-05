caos comune cambiati cinque dirigenti

Nel giro di meno di due anni, il settore Ambiente del Comune ha visto cinque cambi di dirigenti. La rotazione continua ha generato una situazione di instabilità all’interno del servizio, senza che siano stati comunicati motivi ufficiali per tali sostituzioni. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti e gli osservatori locali, che seguono da vicino le evoluzioni interne dell’ufficio.

Servizio Ambiente senza pace: in meno di due anni la figura dirigenziale ha passato il testimone cinque volte. "In meno di due anni un settore così strategico non ha avuto una guida stabile". A protestare sono i consiglieri di centrodestra Michele Redaelli, Serena Boresta, Criina Canciani, Giovanni Corsini, Daniele Malandrino (Fratelli d’Italia); Mauro Marinucci, Giovanni Dallasta, Antonio Bartolomei (Forza Italia); Marco Lanzi, Giulia Marchionni (Pesaro Svolta) e Dario Andreolli (Lega). La critica all’operato dell’amministrazione scaturisce dall’ultima nomina in termini temporali e che ha visto il segretario generale Andrea Volpini investito dell’incarico dirigenziale ad interim del Servizio Transizione ecologica, energetica e digitale, coperto prima di lui dalla comandante della Polizia Locale, Francesca Muzzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Comune, via il segretario generale. Marengo lascia e va ad Asti. Ne sono cambiati 5 in 10 anniDopo neanche metà mandato del sindaco Marco Massari, il municipio di Reggio perde il suo segretario generale comunale.

