A Rimini, nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Lucio Battisti, il bar Lento organizza un evento dedicato a lui, con un omaggio che unisce musica e fumetti. La manifestazione, curata da Sergio Algozzino, include esposizioni e iniziative che celebrano la figura del cantautore attraverso diverse forme artistiche. L’evento si svolge nel locale e coinvolge appassionati e fan.

Rimini celebra Lucio Battisti tra musica e. fumetti. Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa il bar Lento ospita oggi un omaggio, organizzato da Sergio Algozzino. ’Algoz’ è disegnatore e sceneggiatore, affianca da sempre al fumetto la musica; è tra le anime più vivaci del festival Cartoon Club. "L’omaggio nasce dal profondo amore che ho per la sua musica – racconta – Battisti è stato fondamentale non solo nella storia discografica italiana, ma anche nella cultura del nostro Paese". La serata – dopo una breve presentazione alle 18,30 – entrerà nel vivo dalle 19 con il set acustico curato dallo stesso Algozzino. A seguire (19,30) la presentazione del numero speciale della rivista The Rimineser dedicato a Lucio Battisti, poi dalle 20 spazio agli omaggi di tanti musicisti e a un nuovo set acustico di Algozzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Canzoni e fumetti per Lucio Battisti

Cena spettacolo tributo a Lucio Dalla e Lucio BattistiCena Spettacolo Tributo a LUCIO DALLA E LUCIO BATTISTIGiovedì 05 FEBBRAIO ore 21:00Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44 Menù +Spettacolo1.

All'Alcione di Verona Gabriele Lorenzi (tastierista di Lucio Battisti) con Lucio Aracri e bandAl Teatro Alcione arriva un evento unico e carico di emozione: protagonista della serata sarà Gabriele Lorenzi, storico fondatore della Formula Tre e...

Lucio Battisti canzoni vecchie - Il Meglio dei Lucio Battisti - Lucio Battisti Album Completo

Approfondimenti e contenuti su Lucio Battisti.

Temi più discussi: Canzoni e fumetti per Lucio Battisti; Per festeggiare i loro compleanni, è uscito un disco da collezione in cui Lucio Dalla e Lucio Battisti cantano per la prima volta assieme; Comunicazione Italiana; Grazie dei fiori, Vola colomba e Nel blu dipinto di blu emozionavano gli ischitani insiene al duello canoro Domenico Modugno-Claudio Villa.

LUCIO BATTISTI e LUCIO DALLA insieme su vinile per L’alba di LucioDisponibile solo il 4 e 5 marzo L’alba di Lucio, vinile esclusivo e numerato che unisce 4 marzo 1943 di Lucio Dalla e I giardini di marzo di Lucio Battisti. newsic.it

L’alba di Lucio: per la prima volta Dalla e Battisti insieme su vinile (ma solo per due giorni)«L'alba di Lucio» è il 45 giri a edizione limitata che riunisce per la prima volta Lucio Dalla e Lucio Battisti su un unico disco: disponibile in preordine solo il 4 e 5 marzo su Sony Music Store. greenme.it

“In un mondo che, non ci vuole più, il mio canto libero sei tu” Oggi, 5 marzo, Lucio Battisti avrebbe compiuto 83 anni. Cantautore rivoluzionario e figura centrale della musica italiana, ha cambiato per sempre il modo di scrivere e vivere la canzone. Ha dato voc - facebook.com facebook

Lucio Dalla e Lucio Battisti in un vinile esclusivo che celebra l’eternità della loro musica x.com