Calciomercato Inter Accomando è certo | Il primo colpo dell’Inter sarà…

In casa Inter, le voci sul mercato iniziano a prendere forma. Accomando si dice sicuro: “Il primo colpo dell’Inter sarà…” La società nerazzurra lavora per rinforzare la squadra e si aspetta novità nelle prossime settimane. I tifosi sono in attesa di scoprire chi sarà il primo acquisto ufficiale.

Calciomercato Inter. In casa Inter iniziano a delinearsi scenari importanti legati al futuro della rosa. Diversi contratti chiave sono in scadenza a giugno 2026, da Stefan De Vrij a Yann Sommer, passando per Henrikh Mkhitaryan, e il club nerazzurro è chiamato a pianificare con attenzione il rinnovamento dell'organico, soprattutto in mezzo al campo. Proprio il centrocampo sembra destinato a essere uno dei reparti più ritoccati. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, l' Inter starebbe valutando con grande attenzione un'opportunità a parametro zero, soluzione in linea con la strategia di sostenibilità economica adottata dal club negli ultimi anni.

