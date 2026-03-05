Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza in California mistero sul suo account Instagram

La cantante Britney Spears è stata arrestata in California per aver guidato sotto l’effetto di alcol e ora si trova nel centro di un procedimento legale. Nel frattempo, il suo account Instagram presenta un’attività sospetta, con alcuni post recenti che hanno attirato l’attenzione dei suoi follower. L’artista, nota per la sua carriera musicale, si trova al momento coinvolta in questa vicenda.

La cantante Britney Spears è stata arrestata in California per sospetta guida in stato di ebbrezza. Sarebbe rimasta in carcere soltanto tre ore, in piena notte, e sarebbe stata rilasciata all'alba. Nelle ore successive, l'account Instagram della pop star è diventato irraggiungibile. I profili social della cantante erano già stati disattivati alcuni mesi fa, dopo la pubblicazione di una serie di post definiti "preoccupanti" dai fan.