Britney Spears arrestata | ecco cosa è successo

Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza nella contea di Ventura, in California. Come riporta Variety, la cantante è stata ammanettata dalla California Highway Patrol intorno alle 21.30 di mercoledì sera e dichiarata in arresto giovedì mattina presto, intorno alle 3.00. Secondo un verbale di arresto, è stata successivamente rilasciata e dovrebbe comparire in tribunale il 4 maggio. Spears ha recentemente venduto il suo catalogo di canzoni e un numero imprecisato di altri diritti a Primary Wave. Nel maggio 2024 la cantante ha divorziato dal marito Sam Asghari, con cui era sposata da poco meno di due anni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

