Brescia segreta e misteriosa | itinerario guidato

A Brescia, si svolge un itinerario guidato che attraversa i vicoli e le piazze del centro storico. La visita permette di scoprire storie e dettagli nascosti tra le pietre antiche della città. L’evento invita i partecipanti a esplorare i luoghi più segreti e misteriosi del cuore di Brescia, offrendo un’esperienza ricca di dettagli e curiosità. La passeggiata si rivolge a chi desidera conoscere aspetti meno noti della città.

Ti sei mai chiesto cosa si nasconde dietro gli antichi vicoli e le piazze del centro storico di Brescia? Le storie nascoste, gli enigmi e i misteri che si celano tra le pietre millenarie? Unisciti a noi in un'indimenticabile visita guidata che ti condurrà in un viaggio avvincente alla scoperta della Brescia segreta, misteriosa ed insolita! Durante il percorso, ti sveleremo il mistero della colonna del Diavolo, della roventa morte di Arnaldo, delle vicende di un certo Galapino dei Brusalupi che si faceva chiamare Gesù, senza tralasciare di svelare le indomite passioni di qualcuno dei Martinengo.