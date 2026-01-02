Parma segreta curiosa e misteriosa by night

Parma segreta, curiosa e misteriosa by night offre un nuovo sguardo sulla città. Attraverso percorsi che svelano dettagli nascosti e storie poco conosciute, questa esperienza permette di riscoprire aspetti insoliti e affascinanti di Parma. Un modo per apprezzare la città sotto una luce diversa, tra curiosità, arte e aneddoti che collegano il passato al presente, in un’atmosfera intima e suggestiva.

