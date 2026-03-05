Bremer scelta definitiva in vista del Pisa | è ufficiale

La Juventus ha comunicato ufficialmente la decisione definitiva di confermare Gleison Bremer come parte del suo organico in vista della prossima partita contro il Pisa. La società ha emesso un comunicato che annuncia la conferma del difensore brasiliano nel team e ha reso noto che il suo ruolo sarà confermato nella formazione ufficiale.

C'è la scelta definitiva su Gleison Bremer: ecco il comunicato ufficiale diramato poco fa dalla compagine bianconera. La Juve si appresta ad affrontare il Pisa in uno dei match più attesi del 28esimo turno di Serie A: i bianconeri devono assolutamente vincere se vogliono lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Proprio contro la compagine toscana, il difensore Bremer riceverà un importante riconoscimento. Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito della Juventus: "Il premio da MVP di febbraio, votato su Juventus.com, è stato conquistato da Gleison Bremer! Il difensore brasiliano ha aperto il mese di febbraio...