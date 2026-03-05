Brangelina Maddox sceglie di cancellare Pitt

Maddox, figlio di Brangelina, ha deciso di eliminare il nome di Pitt dai titoli di coda del film Couture, in cui recita. La scelta riguarda la rimozione del riferimento al padre dall'elenco dei protagonisti e collaboratori del progetto cinematografico. La pellicola è stata presentata di recente, suscitando attenzione sulla decisione di Maddox.

Il suo nome scorre nei titoli di coda e racconta più di molte interviste. Alla prima francese di Couture, il nuovo film interpretato da Angelina Jolie, tra le maestranze compare anche il primogenito, impegnato come assistente alla regia. Ma la firma è asciutta, definitiva: Maddox Jolie. Nessuna traccia del cognome paterno, quel Pitt che per anni ha accompagnato la genealogia della famiglia più osservata di Hollywood. La scelta, confermata anche dalle note di produzione presentate al Toronto International Film Festival, segna un passaggio simbolico e potente nella storia privata di una dinastia mediatica che continua a far parlare di sé ben oltre il set. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

