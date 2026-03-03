Maddox Jolie Pitt sceglie di rinunciare al cognome del padre | prima di lui già altri tre figli della coppia

Maddox Jolie Pitt ha deciso di rinunciare al cognome del padre, optando per solo quello materno. Questa scelta è stata fatta prima di altri tre figli della coppia Jolie-Pitt, che avevano già preso decisioni simili. Maddox si è presentato con il nuovo cognome in occasione dell'uscita del film Couture. La decisione è stata comunicata pubblicamente al momento dell'evento.

