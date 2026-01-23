Bedizzole Carnevale in fattoria | sfilata con gli alpaca caccia al tesoro e animazione
A Bedizzole, quest’anno il Carnevale si svolge in un ambiente naturale, offrendo un’esperienza diversa dal solito. La manifestazione include una sfilata con alpaca, una caccia al tesoro e attività di animazione, creando un’occasione per vivere il Carnevale in modo tranquillo e genuino, lontano dal caos cittadino. Un’opportunità per famiglie e appassionati di scoprire un modo nuovo di festeggiare, immersi nella natura e nella tradizione.
Un Carnevale diverso dal solito. Dimenticate il caos della città e l’asfalto ricoperto di coriandoli: quest’anno la festa si sposta nella natura. Il Carnevale in Fattoria, una giornata indimenticabile dedicata alle famiglie, dove le maschere colorate incontrano la morbidezza degli animali e il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
