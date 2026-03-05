Bastoni fischi a Lecce e Como | attacchi continui per il difensore Dalla sua parte però c’è anche Gattuso | il retroscena

Durante le partite a Lecce e Como, il difensore è stato oggetto di fischi e attacchi da parte dei tifosi, creando tensione negli stadi. Nonostante le contestazioni, il tecnico Gennaro Gattuso ha espresso il suo sostegno nei confronti del giocatore, ribadendo il suo apprezzamento. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e ha portato alla ribalta le dinamiche tra pubblico e squadra.

Lecce-Inter, i fischi a Bastoni non erano dei tifosi giallorossi. La teoria social; Alessandro Bastoni, i fischi del Via del Mare diventano un caso: polemiche sui social. E c'è chi attacca: Non erano veri tifosi del...; Bastoni, boato di fischi: anche Como non perdona la figuraccia mondiale in Inter-Juventus. Bastoni, boato di fischi: anche Como non perdona la figuraccia mondiale in Inter-JuventusBersagliato ad ogni pallone giocato, il difensore paga l'antisportività messa in mostra contro i bianconeri: Lecce non era un episodio isolato ... tuttosport.com Bastoni non si tocca! Anche Gattuso a sostegno del difensore dell'Inter: il retroscena sull'incontro avvenuto tra i due e sulla prossima convocazioneBastoni non si tocca! Anche Gattuso a sostegno del difensore dell'Inter: il retroscena sull'incontro avvenuto tra i due e sulla prossima convocazione Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, sta affr ... calcionews24.com Dopo Lecce, #Bastoni viene sommerso di fischi anche a Como. Continua a pagare ancora Inter-Juve con l'esultanza all'espulsione di Kalulu. #Sabatini: «Anche a me sembra brutto e mi dispiace per il ragazzo. Ma l'hanno fischiato, non l'hanno insultato. - facebook.com facebook #Panucci sbotta sui fischi a #Bastoni: "Siamo stati tutti calciatori, anche io ho simulato. Il problema non è stata la simulazione ma l'esultanza, è la cosa che non è piaciuta. Ha sbagliato però ora basta, dai, va lasciato stare. #Bastoni è un patrimonio italiano.