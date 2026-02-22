Lecce Inter fischi a Bastoni | ecco il retroscena dalla panchina nerazzurra

Durante la partita tra Lecce e Inter, i fischi rivolti a Bastoni sono stati causati da un'azione contestata in campo. La tensione ha aumentato le proteste dei tifosi e i commenti dei giocatori sulla panchina nerazzurra. La reazione del difensore ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli analisti, che hanno notato le espressioni di scontento tra i componenti della squadra. La situazione si è intensificata con il passare dei minuti, creando un clima di nervosismo tra le due squadre.

© Internews24.com - Lecce Inter, fischi a Bastoni: ecco il retroscena dalla panchina nerazzurra

Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti sulla squadra di Chivu. Il post-partita di Lecce-Inter continua a far discutere, non solo per il risultato sportivo, ma soprattutto per il clima teso che ha circondato Alessandro Bastoni, il talentuoso difensore centrale mancino, perno della retroguardia della Beneamata. La serata salentina è stata tutt’altro che semplice per il numero 95, finito nel mirino della tifoseria locale in un vortice di fischi e contestazioni che non è passato inosservato agli occhi della dirigenza e dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com Lecce Inter, fischi per Bastoni: reazione di stupore in panchina. Chivu incoraggia il suo difensoreAlessandro Bastoni ha ricevuto fischi dai tifosi del Lecce ogni volta che toccava palla, causando reazioni di sorpresa in panchina. Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell’Inter resta incredula: cosa gli ha detto ChivuAlessandro Bastoni riceve fischi dal pubblico di Lecce dopo il caso di simulazione contro la Juventus. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bastoni paga ancora Inter-Juve: tutta Lecce lo fischia appena tocca palla; Bastoni travolto dai fischi, il 'castigo' in Lecce-Inter per caso Kalulu; Lecce-Inter, fischi a sorpresa a Bastoni: la reazione di Kolarov e Chivu; Lecce-Inter, fischi per Bastoni a ogni tocco di palla: i tifosi giallorossi non perdonano. Lecce-Inter, fischi per Bastoni a ogni tocco di palla: i tifosi non perdonanoL'espulsione di Kalulu e l'episodio del Derby d'Italia non risparmiano il difensore dell'Inter, colpito dai fans giallorossi durante la gara del Via del Mare. goal.com Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell’Inter resta incredula: cosa gli ha detto ChivuAlessandro Bastoni sommerso di fischi al Via del Mare durante Lecce-Inter dopo il caso simulazione contro la Juve ... fanpage.it Si è espresso così al termine di #Lecce - #Inter il presidente dei giallorossi Saverio Sticchi Damiani - facebook.com facebook Moviola #Lecce- #Inter: #Thuram in fuorigioco con la spalla: giusto annullare x.com