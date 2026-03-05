Bale svela | Mi sono rotto un disco nella schiena a 18 anni Ho giocato con quella distorsione per tutta la carriera

A 18 anni, il calciatore ha rivelato di essersi rotto un disco nella schiena e di aver continuato a giocare con questa condizione per tutta la carriera. La sua testimonianza evidenzia come abbia affrontato la problematica senza interrompere l’attività agonistica. La sua esperienza personale è stata condivisa pubblicamente, offrendo uno sguardo diretto sulle difficoltà affrontate durante gli anni da atleta professionista.