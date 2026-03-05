Avanti tesseramento straordinario dopo le provinciali in vista del Congresso

Dopo le elezioni provinciali di Caserta 2026, la lista Avanti Caserta – Psi ha confermato la propria presenza e radicamento sul territorio. La competizione, riservata a sindaci e consiglieri, ha visto la lista ottenere un risultato importante in un contesto di secondo livello. In vista del Congresso, si apre ora la possibilità di un tesseramento straordinario.

Istituito un Comitato organizzatore incaricato di gestire il percorso congressuale e le attività organizzative del partito La lista ha raccolto il consenso di 42 amministratori locali, traducendosi in 2.468 voti ponderati e attestandosi tra il 2,6% e il 2,8% dei voti ponderati complessivi. Un dato che, nonostante il mancato seggio, “testimonia l’esistenza di uno spazio politico e amministrativo che guarda con interesse alla proposta riformista e socialista rappresentata da Avanti – Nuovo PSI”, si legge in una nota. Particolarmente significativo è il dato relativo alla distribuzione territoriale del consenso, che evidenzia un radicamento diffuso: 18 voti provenienti dai piccoli comuni; 16 voti dalla fascia dei centri tra 10. 🔗 Leggi su Casertanews.it Conte dopo il ritiro del M5S dalle provinciali: "Guardiamo avanti, ma non dimentichiamo"Il Movimento 5 Stelle aveva abbandonato la corsa dopo la scelta del PD di puntare su Pomes. I consiglieri provinciali AFDS a Talmassons: al via l’organizzazione del congresso 2026La presidente Manuela Nardon, insieme ai consiglieri provinciali e alla rappresentante di Zona Rita Di Benedetto, ha incontrato il direttivo della...