I consiglieri provinciali AFDS a Talmassons | al via l’organizzazione del congresso 2026

In vista del congresso 2026, i consiglieri provinciali AFDS di Talmassons hanno avviato l'organizzazione dell'evento. Come da consuetudine, il Consiglio provinciale dell’AFDS di Udine si è riunito a fine anno per definire i prossimi passi, consolidando un momento di confronto e pianificazione in vista delle attività future.

