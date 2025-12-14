I consiglieri provinciali AFDS a Talmassons | al via l’organizzazione del congresso 2026

In vista del congresso 2026, i consiglieri provinciali AFDS di Talmassons hanno avviato l'organizzazione dell'evento. Come da consuetudine, il Consiglio provinciale dell’AFDS di Udine si è riunito a fine anno per definire i prossimi passi, consolidando un momento di confronto e pianificazione in vista delle attività future.

La presidente Manuela Nardon, insieme ai consiglieri provinciali e alla rappresentante di Zona Rita Di Benedetto, ha incontrato il direttivo della Sezione locale di Talmassons, guidata dalla president