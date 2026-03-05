Attacco Iran in Europa l’Italia manda navi militari

L’Italia ha deciso di inviare alcune unità navali a Cipro per rafforzare la presenza militare nella regione. La mossa arriva in risposta alle recenti tensioni legate alla guerra in Medio Oriente e riguarda il supporto alla difesa dell’isola. Le navi italiane partiranno nelle prossime ore e saranno impiegate nel Mediterraneo orientale.

L'Italia invierà alcune unità navali a Cipro per contribuire alla difesa dell'isola dopo le recenti tensioni legate alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio è stato fatto in parlamento dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha parlato di «assetti navali» destinati a rafforzare la sicurezza nel Mediterraneo orientale. Si tratterebbe con ogni probabilità di navi militari e delle relative attrezzature di supporto. La decisione arriva dopo l'attacco avvenuto nella notte tra domenica e lunedì contro la base britannica di RAF Akrotiri. Un drone attribuito all'Iran ha colpito l'installazione militare, causando danni limitati ma nessuna vittima.

Attacco all'Iran: il discorso di Trump

