navi militari nel mediterraneo iran la sfida di macron

Il presidente francese ha annunciato che la portaerei Charles de Gaulle sarà schierata nel Mar Mediterraneo, segnando un movimento militare di rilievo nella regione. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla presenza navale in quell’area, e rappresenta un passo importante per la Francia. La nave militare sarà operativa nel Mediterraneo nei prossimi giorni.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la portaerei Charles de Gaulle sarà dispiegata nel Mar Mediterraneo. La Francia "ha abbattuto i droni per legittima difesa, fin dalle prime ore del conflitto, per difendere lo spazio aereo dei nostri alleati", ha spiegato in un discorso televisivo. Macron ha poi annunciato lo spiegamento "nelle ultime ore" di caccia Rafale, di sistemi di difesa antiaerea e l'invio della fregata Languedoc. In seguito all'attacco contro una base britannica a Cipro, Emmanuel Macron ha annunciato l'invio di "ulteriori mezzi di difesa antiaerea" e della fregata "Languedoc" "che arriveranno al largo di Cipro", ha affermato il capo dello Stato.

Navi fantasma (anche) nel Mediterraneo, l’esperto: la strategia dual use e il ruolo strategico della MarinaRoma, 24 gennaio 2026 – Navi fantasma, (non solo di Putin), dal Baltico al Mediterraneo.

Iran, non si fermano i raid Usa e israeliani a Teheran: colpiti un ospedale e la sede della tv di Stato. Trump: 'Parlerò coi nuovi leader'. Navi ferme a Hormuz, portaerei francese verso il MediterraneoGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

