Attaccano da terra poi la smentita Occhi puntati sui curdi | cosa sappiamo sull' offensiva

Nelle ultime ore è circolata la notizia di un'invasione di terra dell’Iran nella regione del nord-ovest dell’Iraq. Si è parlato di forze curde, in particolare di gruppi iracheni, coinvolte in un’operazione sul terreno. Tuttavia, successivamente sono arrivate smentite che hanno escluso l’effettiva presenza di truppe o incursioni sul territorio. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla situazione nella zona.

Le notizie si sono inseguite nella notte italiana. Ieri sera le prime voci sull'inizio di un presunto attacco a mezzo dei gruppi curdi iracheni avallati dalle forze americane Nelle scorse ore, la notizia di un'invasione di terra dell'Iran ha fatto il giro del mondo. Come spesso è accaduto nell'area nella storica recente, il piede di porco on the ground sarebbe rappresentato dalle forze curde, questa volta irachene, in arrivo nel nord-ovest del Paese. Un funzionario della Coalizione delle forze politiche del Kurdistan iraniano (CPFIK) aveva affermato ieri sera che i gruppi armati curdi con base in Iraq avevano già avviato un'offensiva militare contro le forze del regime iraniano.