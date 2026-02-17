San Potito Ultra | anziano gravemente ustionato trasferito d' urgenza al Cardarelli

Un uomo di 80 anni, residente a San Potito Ultra, è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli di Napoli dopo essere stato gravemente ustionato in un incendio scoppiato nella sua abitazione. È stato necessario intervenire rapidamente per le ferite serie riportate dall’anziano, che si trovava nel suo appartamento al momento dell’incendio.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre l’uomo stava cercando di accendere il caminetto in casa, utilizzando alcol etilico per facilitare la combustione. Un ritorno di fiamma, probabile conseguenza dell’alta volatilità del liquido, ha provocato un’esplosione di fuoco che ha coinvolto l’anziano. Le ustioni riportate sono molto estese e di grave entità, motivo per cui è stato necessario il trasferimento immediato presso la struttura specializzata di Napoli, dove è stato preso in carico dal personale medico. Il pronto intervento dei soccorritori ha permesso di stabilizzarlo prima del trasporto, ma la gravità delle sue ferite richiede un monitoraggio continuo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

