Stipendio gennaio 2026 | oggi nel conto La guida Anief per controllare se aumenti e arretrati sono corretti

Ecco la guida di Anief per verificare l’accredito dello stipendio di gennaio 2026. Se sei docente o personale ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o 31 agosto 2026, oggi puoi controllare che l’importo e gli eventuali arretrati siano corretti. Questa procedura aiuta a garantire trasparenza e a risolvere eventuali incongruenze tempestivamente.

Stipendio gennaio 2026: oggi i docenti e il personale ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2026 ricevono l’accredito nelle modalità consuete. “Non vedo l’aumento.” “Aspettavo una cifra più alta per gli arretrati.” Il sindacato Anief ha predisposto una guida per controllare aumenti e arretrati. 1. Verifica stipendio lordo tabellare + IIS cedolino novembre 2025 e calcola la differenza su stesse voci nel cedolino di gennaio 2026 2. Moltiplica la differenza per 26 mensilità se effettivo servizio per tutto il 2024 e il 2025 o per i mesi specifici se precario e con 13ma frazionata 3.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Stipendio gennaio 2026 docenti e ATA, visibile il cedolino con gli aumenti. Adesso si può controllare il dettaglioDa oggi, venerdì 16 gennaio 2026, è possibile consultare il cedolino dello stipendio di gennaio nell’area riservata di NoIPA.

