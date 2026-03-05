Andrea Stramezzi ricoverato Luca Romano incita all' odio su Facebook | Appestato no-vax lurido filorusso fuori dall' ospedale
Un medico è stato ricoverato in ospedale, mentre su Facebook un utente ha scritto un commento offensivo rivolto a lui. L'uomo ha definito il medico un
Il messaggio si descrive da solo. Il medico viene accusato di essere nell'ordine un "appestato no-vax" e un "lurido filorusso putiniano" e viene anche sostenuto che non dovrebbe entrare in un ospedale, solo perché ha constatato gli effetti avversi del vaccino Covid Il dottor Andrea Stramezzi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Andrea Stramezzi, medico famoso per le sue posizioni no vax, è in coma. Il figlio: "Papà è stato trovato in fin di vita"Il dottore, conosciuto anche dal pubblico televisivo negli anni del coronavirus, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano.
Argomenti discussi: Il medico Andrea Stramezzi ricoverato in terapia intensiva e in coma, trovato per terra in fin di vita e portato al policlinico di Milano; Cosa è successo al dottor Stramezzi? La famiglia non crede alle cause naturali: Massimo Mazzucco rompe il silenzio.
