Andrea Stramezzi medico famoso per le sue posizioni no vax è in coma Il figlio | Papà è stato trovato in fin di vita

Il medico Andrea Stramezzi, noto per le sue posizioni no vax, è stato trovato in fin di vita e attualmente si trova in coma al Policlinico di Milano. Suo figlio ha confermato la gravità della situazione, precisando che il padre è stato trovato in condizioni critiche. Le autorità sanitarie stanno monitorando il caso mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Il dottore, conosciuto anche dal pubblico televisivo negli anni del coronavirus, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano. I dubbi del figlio Pietro in alcuni post su X Sono ore di apprensione per il dottor Andrea Stramezzi, ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano. Il medico odontoiatra, 67 anni, è in coma, secondo quanto riferito dal figlio Pietro su X. È ricoverato in terapia intensiva, intubato. Secondo quanto comunicato dal figlio, Stramezzi sarebbe stato trovato in fin di vita nella propria abitazione. "Ha la febbre a 39. I medici continuano a fare tutti gli esami possibili ma non hanno ancora alcuna diagnosi, non riescono a capire cosa abbia mio padre e cosa gli sia successo". 🔗 Leggi su Today.it

ci sono voci inesatte sul dottor #Andrea #Stramezzi , ispiratore dei gruppi No Green Pass; su X, il figlio parla di ricovero misterioso e improvviso; situazione grave

Ho appreso poco fa dall'amico Massimo Mazzucco una notizia che mi ha profondamente colpito. Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato al Policlinico di Milano, in terapia intensiva, in stato di coma dopo essere stato trovato in fin di vita nella sua abitazione