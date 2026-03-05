Anche nell’intelligence disclosure la Cina non è più Cenerentola

Negli ultimi tempi, la Cina ha attirato l’attenzione nel settore della sicurezza e della trasparenza delle informazioni, con un ruolo che si sta evolvendo nel panorama internazionale. La Repubblica Popolare Cinese ha iniziato a rendere pubbliche alcune informazioni di intelligence, mentre gli Stati Uniti preparavano le proprie mosse. Questa dinamica riguarda sia le attività di divulgazione che le strategie di gestione delle proprie risorse informative.

La Repubblica Popolare Cinese (RPC), mentre gli Stati Uniti stavano predisponendo tutti i pezzi sulla scacchiera dell'operazione militare contro l'Iran (denominata "Epic Fury"), attraverso siti internet ufficiali e social network ha mostrato le riprese satellitari del dispiegamento delle forze statunitensi nella regione mediorientale. L'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) e l'azienda tecnologica cinese MizarVision, da poco prima di metà febbraio hanno cominciato a pubblicare immagini satellitari ad alta risoluzione del dispiegamento di forze militari statunitensi attorno all'Iran. Come riportato anche dal South China Morning Post, le immagini condivise sui social media mostrano quello che le fonti cinesi descrivono come " gli ultimi dispiegamenti americani nelle basi in Qatar, Giordania e Arabia Saudita".