An Kei Karate da sballo nei primi due mesi di gare del 2026 | conquistate 62 medaglie

An Kei Karate, la squadra di karate del pisano guidata dal maestro Andrea di Gesù, ha ottenuto 62 medaglie nei primi due mesi del 2026. La stagione si conferma ricca di successi e dimostra la costanza e l’impegno degli atleti, che continuano a raccogliere risultati importanti nelle competizioni nazionali e internazionali. La squadra si sta affermando come una delle realtà più competitive nel panorama del settore.

Il karate pisano continua a volare alto. La stagione 2026 si conferma d'oro per l'An Kei Karate, la realtà guidata dal maestro Andrea di Gesù che, forte del suo passato da agonista internazionale, sta trasformando la squadra in una fucina di potenziali campioni. I numeri parlano chiaro: nelle prime tre uscite dell'anno - il Grand Prix del Lazio a Genzano di Roma (31 gennaio-1 febbraio), la Coppa Toscana (8 febbraio) e il Campionato Regionale (21-22 febbraio) - il bottino è impressionante. Gli atleti pisani hanno conquistato ben 62 medaglie: 15 ori, 17 argenti e 30 bronzi, dimostrando una preparazione tecnica eccellente dai piccoli praticanti fino alle categorie Cadetti, Junior e Senior.