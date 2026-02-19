Amici anticipazioni e spoiler puntata 22 febbraio | ospiti classifiche chi è al Serale C' è una novità

Oggi pomeriggio, la registrazione di una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi ha svelato alcune anticipazioni sulla puntata del 22 febbraio. La produzione ha confermato l’ingresso di ospiti speciali e aggiornamenti sulle classifiche degli allievi. Questa settimana, alcuni concorrenti si sono messi in mostra per conquistare un posto nel Serale, mentre altri si sono trovati a dover affrontare sfide decisive. La tensione aumenta e i telespettatori sono curiosi di scoprire chi riuscirà a passare il turno. La puntata si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Oggi pomeriggio, come ormai accade da mesi, è stata registrata una nuova puntata di Amici, talent show di successo di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra sfide, classifiche continue e giudizi pungenti, i giovanissimi allievi stanno cercando di fare il possibile per indossare la tanto ambita maglia dorata, quella che consente di fatto l'accesso alla fase finale del programma.