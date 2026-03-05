ambasciata italiana in iran chiusa e diplomatici in fuga da teheran verso baku per tajani via per sicurezza

L'ambasciata italiana in Iran ha chiuso i suoi uffici a Teheran e il personale diplomatico si è spostato verso Baku, con alcuni cittadini italiani accompagnati in questa operazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e il ministro degli Esteri ha spiegato che il trasferimento è stato effettuato per motivi di sicurezza. La situazione geopolitica nella regione ha portato a questa scelta.

È stata chiusa temporaneamente l’ambasciata italiana a Teheran. Il personale, un gruppo di circa 50 persone, e alcuni concittadini sono stati trasferiti a Baku, capitale dell’Azerbaigian. A renderlo noto è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La decisione è stata presa dopo che in Iran è scoppiata la guerra seguita agli attacchi congiunti di Usa e Israele. Tutte le persone coinvolte nell’operazione stanno bene. Iran, l'ambasciata italiana lascia Teheran: personale trasferito a Baku Guerra in Iran, Israele: "Ora si passa alla fase due" Crosetto: "Siamo sull'orlo dell'abisso" Iran, l’ambasciata italiana lascia Teheran: personale trasferito a Baku “Per motivi di sicurezza abbiamo deciso di chiudere temporaneamente la nostra ambasciata a Teheran, il personale si trasferisce a Baku”, ha spiegato Tajani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

