Al MWC nasce la nuova rete | più automatica e più affidabile

Al Mobile World Congress di Barcellona, si è presentata una nuova rete progettata per essere più automatica e affidabile rispetto alle versioni precedenti. Durante l’evento, sono stati mostrati i primi test di questa tecnologia, che promette di migliorare la connessione e la gestione dei dati. La presentazione ha attirato l’attenzione di operatori e aziende del settore, interessati a valutare le potenzialità di questa innovazione.

AGI - A Barcellona, al Mobile World Congress 2026, le "reti" tornano al centro del dibattito. Il filo conduttore delle novità presentate da telco e fornitori è chiaro: con l'espansione dell'intelligenza artificiale e dei dispositivi connessi, la connettività deve diventare più reattiva, più gestibile e più affidabile. Non basta aumentare la banda: servono tempi di risposta ridotti, capacità di adattarsi ai diversi usi e strumenti che semplifichino la vita a operatori e utenti. Mettendo insieme le novità, il MWC 2026 racconta una rete che cambia ruolo: diventa più "vicina" ai dati, più automatizzata, più aperta grazie a standard e interoperabilità e più orientata alla continuità del servizio.