Caso Timperi | cade l’accusa penale per prescrizione ma resta l’obbligo di risarcimento
Tiberio Timperi vince la battaglia legale: l’accusa penale cade per prescrizione, ma l’obbligo di risarcimento resta. I giudici d’Appello hanno confermato la condanna, anche se il reato non può più essere perseguito penalmente. Timperi ha così evitato l’archiviazione, ma dovrà comunque risarcire l’ex, come stabilito dalla sentenza.
Il noto volto Rai Tiberio Timperi la spunta sul tempo, ma i giudici d’Appello confermano: le sue parole contro l’ex. Il noto volto Rai Tiberio Timperi la spunta sul tempo, ma i giudici d’Appello confermano: le sue parole contro l’ex moglie Orsola Gazzaniga vanno pagate. Ecco cosa è successo in aula. La terza sezione penale della Corte d’Appello di Roma ha messo il sigillo sul caso che vedeva Tiberio Timperi imputato per diffamazione ai danni dell’ex coniuge, Orsola Adele Gazzaniga. Verdetto? Reato estinto per intervenuta prescrizione. Insomma, niente macchia sul casellario giudiziale, ma la questione non finisce certo con un “amici come prima”. 🔗 Leggi su Novella2000.it
