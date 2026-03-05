5 marzo 1943 nasce lucio battisti quelle emozioni ispirate dalla toscana

Il 5 marzo 1943 nasceva Lucio Battisti, musicista e cantautore italiano noto per le sue canzoni. Quell’anno, in Toscana, si iniziavano a scrivere le prime note che avrebbero segnato la sua carriera. A distanza di oltre ottant’anni, si ricorda questa data come un punto di partenza per la musica italiana, mentre poche ore prima veniva al mondo un altro artista, Dalla.

Firenze, 5 marzo 2026 – Ci sono coincidenze difficili da ignorare. Poche ore dividono la nascita di Dalla e Battisti, il primo nato il 4 e il secondo il 5 marzo dello stesso anno, il 1943. Entrambi sarebbero diventati due geni della musica italiana, ed entrambi avrebbero avuto lo stesso nome: Lucio. Il legame con la Toscana è legato a uno dei brani più famosi di Battisti, 'Emozioni'. L'incontro tra i due Lucio Nel 1984 i due si incontrarono in un ristorante. L'autore di "Com'è profondo il mare" era nel pieno della sua carriera, Battisti aveva già di fatto chiuso la sua vita pubblica. Dalla parlò di un tour insieme, che avrebbe dovuto chiamarsi "I due Lucio" e di un eventuale album: "Lui ascoltava senza darmi importanza - raccontò -.

