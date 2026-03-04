Nella recente puntata de La Pennicanza, Fiorello ha reso omaggio a Lucio Dalla con un’esibizione musicale sulle note di “4 marzo 1943”. L’evento ha coinvolto il pubblico in un momento di riconoscimento per il cantautore scomparso. La serata si è concentrata sull’interpretazione di brani italiani, celebrando il talento di Dalla attraverso un’esibizione dal vivo.

La nuova puntata de La Pennicanza si apre con un momento speciale dedicato alla grande musica italiana. Protagonista dell’omaggio è Fiorello, che ha voluto ricordare Lucio Dalla proprio nel giorno in cui il cantautore bolognese avrebbe festeggiato il suo compleanno. Lo showman ha scelto di rendere omaggio all’artista interpretando uno dei brani più celebri del suo repertorio, “4 marzo 1943”, canzone simbolo della carriera di Dalla e profondamente legata alla sua storia. L’esibizione ha regalato al pubblico un momento emozionante, capace di unire musica e memoria nel segno di uno dei più grandi protagonisti della canzone italiana. Durante la puntata, Fiorello non si è limitato alla performance musicale ma ha condiviso anche un ricordo personale legato al cantautore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Fiorello ricorda Lucio Dalla a La Pennicanza: omaggio musicale sulle note di “4 marzo 1943”

La censura vietò 'Gesubambino': così la canzone di Lucio Dalla diventò 4 marzo 1943 (e la amiamo sempre)4 marzo 1943 è la data di nascita di Lucio Dalla ed è anche è il titolo di una delle sue canzoni più belle.

'La sera dei miracoli. Omaggio a Lucio', serata per rivivere la storia musicale di DallaMercoledì 4 marzo (ore 21), presso il Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo 'La sera dei miracoli.

