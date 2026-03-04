Zach Edey salta la stagione con i Memphis Grizzlies

La squadra dei Memphis Grizzlies ha annunciato che Zach Edey si sottoporrà a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra. Di conseguenza, il giocatore salterà tutta la stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla franchigia senza ulteriori dettagli. Edey, che era stato ingaggiato come nuovo acquisto, non potrà partecipare alle partite in programma quest’anno.

La franchigia dei Memphis Grizzlies ha comunicato che Zach Edey si sottoporrà a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra, con la conseguenza che la stagione dell'azzurro nove volte nominato fonte da questa operazione si chiude precocemente. La procedura è finalizzata a risolvere un fastidio persistente e una sollecitazione dell'osso astragalo nell'arto interessato, ponendo le basi per un pieno recupero. L'obiettivo della squadra è tornare a pieno regime in vista della stagione 2026-27. l'intervento è inserito in un percorso di riabilitazione mirato a restituire piena funzionalità all'articolazione interessata. l'operazione viene descritta come necessaria per eliminare il disagio e migliorare la stabilità, permettendo un recupero controllato nel rispetto delle tempistiche sportive.