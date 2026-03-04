Wu-Tang Clan a Bologna | il tour supportato da GIZEH passa dall’Italia con Tormento per Real Recognize Real

Il Wu-Tang Clan si esibirà a Bologna durante il tour europeo del 2026, supportato dal marchio GIZEH e con la partecipazione di Tormento. Questa rappresenta l’unica data italiana prevista nel calendario del gruppo, che ha segnato profondamente l’hip hop mondiale e continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale. L’evento si terrà nella città emiliana, attirando appassionati da tutta Italia.

Il Wu-Tang Clan, il collettivo che ha ridefinito i confini dell’hip hop globale e inciso il proprio nome nella storia della cultura contemporanea, annuncia l’unica data italiana del tour europeo 2026.. L’appuntamento è fissato per sabato 8 marzo all’Unipol Arena di Bologna. A oltre trent’anni dalla sua formazione a Staten Island, il Wu-Tang Clan continua a rappresentare molto più di un gruppo musicale. Il loro impatto trascende generi, epoche e geografie, trasformando ogni esibizione in un evento capace di unire generazioni diverse sotto un linguaggio condiviso: quello dell’autenticità. ll tour europeo è supportato da GIZEH, brand.... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

