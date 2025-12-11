Filt Cgil Parma Giorgia Armani è la nuova segretaria generale
Giorgia Armani è stata eletta all'unanimità come nuova segretaria generale della Filt Cgil Parma durante l'Assemblea generale di ieri pomeriggio, sostituendo Errico Giannelli, che assume un incarico a livello nazionale. La sua nomina segna un importante cambio ai vertici della rappresentanza sindacale nel settore dei trasporti e della logistica nella provincia.
