La polizia municipale di Viareggio ha sequestrato un'auto parcheggiata in divieto di sosta vicino al palazzo comunale. Durante i controlli, è stata verificata l'assenza di assicurazione sulla vettura. L'intervento è stato effettuato dai vigili che hanno agito in seguito a una segnalazione, sequestrando il veicolo che risultava sprovvisto di copertura assicurativa e in divieto di sosta.

La polizia municipale di Viareggio, in provincia di Lucca, aveva effettuato dei controlli su una vettura parcheggiata in divieto di sosta, nei pressi del palazzo comunale. Proprio i controlli avevano rivelato una sorpresa: l’auto, una Bmw, era di proprietà dell’assessore comunale alla Polizia municipale, Rodolfo Salemi, e, come se non bastasse, la polizza assicurativa dell’auto risultava scaduta. Secondo quanto si legge su La Nazione. la polizza era scaduta dal novembre 2025. I vigili avevano poi effettuato i controlli del caso, scoprendo l’identità del titolare. Come succede in questi casi, per l’auto è scattato il sequestro amministrativo. In poco tempo è giunto sul posto il carro attrezzi, che ha proceduto con la rimozione del veicolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Viareggio, i vigili sequestrano auto senza assicurazione e in divieto di sosta: è dell’assessore alla Polizia Municipale

Viareggio, i vigili sequestrano un'auto senza assicurazione: è dell'assessore alla polizia municipaleIl suv nero è parcheggiato in divieto di sosta, il cartello stradale non lascia spazio a interpretazioni.

Auto in sosta vietata con l’assicurazione scaduta: è quella dell'assessore con delega alla polizia municipaleViareggio, 4 marzo 2026 – Stavolta il carro attrezzi è toccato proprio all’assessore alla Polizia municipale, Rodolfo Salemi.

Tutti gli aggiornamenti su Polizia Municipale.

Argomenti discussi: Senza assicurazione, sequestrata l’auto dell’assessore con delega alla Municipale.

Assicurazione scaduta, sequestrata l’auto dell’assessore alla polizia municipaleLa vettura trovata in sosta vietata dai vigili urbani. Multa e sequestro amministrativo per l'assessore Rodolfo Salemi ... gonews.it

Auto in sosta vietata con l’assicurazione scaduta: è quella dell'assessore con delega alla polizia municipaleLa cosa è emersa da un normale controllo effettuato in strada: agli agenti non è sfuggita l’auto parcheggiata in sosta vietata proprio nelle vicinanze del municipio di Viareggio. Rodolfo Salemi ha pag ... msn.com