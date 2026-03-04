Via Dante a Bari | 2,8 milioni per marciapiedi e zone 30

La Giunta comunale di Bari ha approvato un progetto da 2,8 milioni di euro per rifare i marciapiedi e migliorare le zone 30 lungo undici isolati di via Dante Alighieri, una strada che collega il quartiere Libertà al centro della città. L’intervento riguarda principalmente il rinnovamento delle infrastrutture e la messa in sicurezza dell’area.

La Giunta comunale di Bari ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione di undici isolati lungo la via Dante Alighieri, un'arteria fondamentale che collega il quartiere Libertà al centro cittadino. L'intervento, finanziato con oltre 2,8 milioni di euro provenienti dal Piano Periferie, mira a trasformare radicalmente lo spazio pubblico attraverso l'ampliamento dei marciapiedi e l'installazione di nuove alberature agli incroci. Il piano prevede la creazione di zone 30 per mitigare il traffico veicolare e la realizzazione di nuovi percorsi pedonali con una larghezza standardizzata di 1,5 metri.