Bari | 30 milioni per il porto del futuro ma a che prezzo?

Il progetto di ampliamento del porto di Bari nasce dalla necessità di migliorare le infrastrutture per far fronte alla crescente domanda di traffico marittimo. L’investimento di 30 milioni di euro mira a potenziare le banchine e le aree di stoccaggio, ma solleva anche dubbi sui costi ambientali e sui tempi di realizzazione. Le autorità portuali promettono una gestione più efficiente, mentre i residenti temono impatti sulla città e sul territorio. La fase di progettazione continua con attenzione e senza sosta.