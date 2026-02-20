Lutto nel mondo dello spettacolo italiano il triste annuncio è appena arrivato
Sergio Secondiano Sacchi, noto direttore artistico del Club Tenco, è morto a 78 anni. La sua scomparsa rappresenta un grande dolore per il mondo della musica italiana, che lo ricorda come uno dei più importanti organizzatori del Premio Tenco. Sacchi aveva dedicato la sua vita alla promozione del cantautorato e alla scoperta di nuovi talenti. La sua assenza si farà sentire nel panorama musicale, dove aveva contribuito a valorizzare artisti emergenti. La notizia ha già suscitato numerosi messaggi di cordoglio.
È morto a 78 anni Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco e figura di riferimento del Premio Tenco. La notizia è stata diffusa dal Club, che nel suo messaggio lo ha definito "l'ultimo dei Rambalderos", richiamando il gruppo di giovani che il fondatore Amilcare Rambaldi volle al proprio fianco agli inizi dell'associazione. Il Club Tenco ha annunciato la morte di Sergio Secondiano Sacchi attraverso una nota ufficiale. Nel testo condiviso, l'associazione ha ricordato il suo ruolo storico all'interno della struttura organizzativa e culturale legata al Premio Tenco, evento centrale per la canzone d'autore in Italia.
