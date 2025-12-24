Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 29 Dicembre 2025 Al 02 Gennaio 2026 | Ida e Diego verso l’addio!
Ida e Diego sempre più lontani, Eduardo scopre il segreto di Stella e Viola spiazza Ornella: cosa accadrà tra fine 2025 e inizio 2026. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 raccontano una settimana ricca di tensioni e colpi di scena. Ida e Diego affrontano una crisi sempre più profonda che sembra portarli verso la rottura definitiva. Eduardo scopre una verità sconvolgente su Stella e rischia di restare intrappolato in una spirale pericolosa. Viola decide di dare una seconda possibilità al passato, scatenando le preoccupazioni di Ornella. Intrighi, scelte difficili e emozioni forti segnano l’inizio del nuovo anno a Palazzo Palladini. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
