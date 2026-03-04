un discorso che potrebbe valere un oscar

Durante la cerimonia di premiazione, l'attore ha ritirato il riconoscimento come miglior rappresentante del suo sindacato e ha pronunciato un discorso in cui ha affrontato temi legati alla sua professione e ai colleghi. Le sue parole sono state trasmesse in diretta e hanno attirato l’attenzione di pubblico e media. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito alle motivazioni dietro il riconoscimento.

Accettando il premio come migliore attore del suo sindacato Michael B. Jordan ha detto le cose giuste, e ora sembra potersela giocare con Chalamet e DiCaprio Nella notte tra domenica e lunedì si sono tenuti gli Actor Awards, i premi di categoria del sindacato degli attori americani, e Michael B. Jordan ha vinto il premio per il miglior attore protagonista per il film I peccatori. Questa vittoria, unita a quella di I peccatori nella categoria del miglior cast e al discorso che Jordan ha fatto accettando il premio, hanno cambiato non solo le possibilità che Jordan ha di vincere l’Oscar per il migliore attore, ma anche quelle di I peccatori di vincerne molti altri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

