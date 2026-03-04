Tumori più frequenti in Italia nel 2025 | seno polmone colon-retto e prostata tra i più diagnosticati

Nel 2025 in Italia sono state registrate circa 362.000 nuove diagnosi di tumore maligno. Tra le forme più comuni ci sono il tumore al seno, con 55.000 casi, seguito da quelli ai polmoni, al colon-retto e alla prostata. Questi dati riflettono le statistiche ufficiali raccolte nel corso dell’anno, evidenziando le tipologie di tumore più frequentemente identificate nel paese.

